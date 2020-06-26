На спасение автогиганта потратят рекордную сумму

Министерство финансов Италии предоставит концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA) кредит в размере рекордных 6,3 миллиарда евро, чтобы спасти международный автогигант от банкротства. Об этом сообщает Bloomberg.



Заем станет крупнейшим из всех, полученных кем-либо из автопроизводителей в Европе с начала пандемии COVID-19. Финансирование будет нацелено исключительно на итальянское подразделение Fiat Chrysler. Средства пойдут на оплату труда сотрудников, услуг поставщиков, а также на запланированные инвестиции в национальный филиал.



В Италии цепочка поставок автопрома включает 200 тысяч малых и средних предприятий. Национальная автомобильная индустрия приносит более 100 миллиардов евро годового дохода. В первом квартале FCA потерял 5,5 миллиарда евро.



В мае итало-американская компания и французский автопроизводитель PSA Group (владелец Peugeot, Citroen, Opel) отказались выдать 1,1 миллиарда евро в виде дивидендов, что предусматривалось в рамках соглашения о слиянии. Оно было подписано в конце декабря 2019 года. Если условия слияния удастся согласовать, то новая компания станет четвертым по величине автогигантом в мире.



Из-за пандемии коронавируса, которая оказала шоковое воздействие на мировую экономику и обрушила спрос на машины, автоотрасль терпит большие убытки. Чтобы остаться на плаву, о массовых сокращениях объявили многие мировые концерны, включая Daimler, BMW и Renault.

