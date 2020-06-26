Завтра в Украине будет тепло и без осадков

26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°. На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +27°.



В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +29°.



Согласно народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

