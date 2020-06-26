Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий празднует именины и 50 лет на пути монашеского служения

Сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.



Как сообщает Центр информации УПЦ, Предстоятель возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.



На Божественной литургии Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, а также духовенство. Вместе с Блаженнейшим молились игуменьи монастырей, гости и верующие, соблюдая социальную дистанцию. В связи с карантинными ограничениями в этом году празднования проходили при ограниченном количестве участников.



Будущий Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Подвижник IV века преподобный Онуфрий Великий 60 лет провел в молитве и полном одиночестве в Египетской пустыне.



Говоря о своем святом, Блаженнейший отметил, что преподобный Онуфрий помогает людям, которые хранят чистоту святой православной веры и на первое место в жизни ставят не должность, не богатство, не комфорт, а спасение души.



«Преподобный Онуфрий провел всю свою жизнь в пустыне. Он ничем не пользовался от мира, а миру давал много. Он молился за нас грешных, за всех людей, он просил милости для всего мира. Сегодня он стоит перед престолом Божьим и просит, чтобы Господь проявил милость и благословил нас», - сказал Митрополит Онуфрий.



Блаженнейший призвал всех уважать друг друга, любить друг друга, и напомнил о том, что это и есть основные законы и заповеди.



«Молитвы преподобного Онуфрия Великого защищают подвижников от падений, соблазнов, от греха. Мы не можем сравняться в подвигах с преподобным Онуфрием, но мы можем хоть немножечко терпеть, хоть немножко смиряться друг перед другом, уважать друг друга, любить Бога, любить своего ближнего. Это те основные законы и заповеди, которые делают человека чистым, непорочным и достойным вечного спасения», - отметил Предстоятель УПЦ.



Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал о том, что в этом году исполняется 50 лет с момента, когда Блаженнейший принял стезю монашеского служения.



«В этом году также своеобразный юбилей у Блаженнейшего, в 1970 году он был зачислен в насельники Свято-Троицкой Сергиевой лавры и этот путь стал знаменательным для него и для нашей Церкви. Нам повезло, мы вымолили такого Предстоятеля, который достойно несет свой крест. Мы много знаем об идеалах христианской жизни из книг, из житий святых, но каждый из нас сегодня нуждается именно в том образе, который бы служил образцом, как нам идти к Богу. Для Украины таким образцом является Блаженнейший Митрополит Онуфрий, который с терпением, но мужеством несет и свой христианский крест, и крест Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Вся Церковь сегодня молится о своем Предстоятеле», - сказал митрополит Антоний.



Также он сообщил о том, что в этом году на торжествах нет иностранных гостей, так как границы закрыты. Поместные Православные Церкви прислали свои письменные поздравления.



В День ангела Митрополита Онуфрия поздравляли также с 6-летием предстоятельского служения и 76-летием, которое Блаженнейший отметит в этом году.







