Лиза Богуцкая: «Я – фашистка»

Скандальные заявления нардепа от «Слуги народа», главы комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой не просто вяло осуждаются, но даже получают поддержку.

Об этом на Facebook пишет блогерДенис Петров.

По его словам, коллега Третьяковой по фракции Лиза Богуцкая в своём посте на Facebook вместо того, чтобы пристыдить коллегу, хвалится тем, что они вместе с Третьяковой фашистки.

«Вместо осуждения кощунственных тезисов о том, что в малообеспеченных семьях рождаются дети низкого качества, и что необходимо принудительно стерилизовать женщин, какая извращенная неприкрытая радость».

По мнению блогера, «это какая-то абсолютно неприкрытая дикость, в ХХІ веке хвалиться тем, что ты фашист. Тем что ты берешь на себя право решать, кто должен рожать, а кто не должен. И что самое страшное, что это говорит Женщина (???). У которой, судя по всем открытым источникам (в том числе декларации), детей НЕТ. Всяческую дикость Лиза Богуцкая регулярно проявляет в партийном чате: оскорбляет и унижает коллег. Жан Беленюк уже был её жертвой, угу».

Впрочем, пишет Денис Петров, с другой стороны, чему тут удивляться? Ни для кого не секрет, что Лиза Богуцкая ближайшая подружка Михаила Сакашвили, в команде которого она состояла после того, как покинула Крым. А если еще глубже копнуть, то Лиза Богуцкая входит в группу “соросят” в Верховной Раде.

«А что нужно соросятам? Процветающая Украина им точно не нужна – им нужен полигон для воплощения своих безумных идей. И если где-то в Вашингтоне решили, что украинским женщинам нужно запретить рожать, то так оно и будет… И если в Украине появились люди, которые открыто называют себя фашистами, то так и до постройки концлагерей недалеко…», считает автор.

Кроме того, блогер посчитал нужным напомнить, что Лиза Богуцкая также дружит со скандальным Гео Леросом. «Дада, тем самым известным муральщиком с нетрадиционной ориентацией. Это тот народный депутат, который пришел на славе и популярности Зеленского и случайно попал в парламент. До этого он малевал шароварные муралы на стенах киевских многоэтажек за деньги USAID и таким образом “осваивал” бюджетные деньги Киева. Потом когда Зеленский пришел к власти на риторике установления мира и когда начались подвижки к разрешению конфликта на Донбассе, Гео Лерос вскрылся, как “консервная банка Порошенко”, высказывая позицию против ТКГ и мира в Украине. Тем самым он выдал себя: Гео Лерос – “порохобот” в команде “Слуги народа”.