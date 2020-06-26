Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Представители Киева "не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "протест" Украины против проведения парада в Крыму.



"Как вы видите, в Киеве не устают придумывать различные теории и множить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности. Вот вчера Министерство иностранных дел Украины отметилось очередным заявлением — нотой в адрес МИД России, в котором министерство выразило решительный протест в связи с проведением парада в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом без, как подчеркнуто, "некоего согласования с Киевом". Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями", — сказала представитель МИД России на брифинге.



"Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки. А что касается парадов в Донецке и Луганске, они, кстати говоря, тоже упомянуты в украинских протестах, то претензии Киева вообще беспредметны. Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы", — отметила Захарова.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

