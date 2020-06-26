Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады

Власти Украины должны навести порядок на улицах и приструнить радикалов, иначе партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет создавать народные дружины для самообороны, заявил в четверг депутат Верховной рады от политсилы Вадим Рабинович.



Ранее украинский блогер, лидер партии Анатолий Шарий заявил, что неизвестные ночью напали на члена его политсилы в Харькове и избили битами. Он находится в реанимации. По словам лидера партии, за несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию, в котором сообщил, что ему угрожают представители партии "Национальный корпус", которая была создана из общественной организации, в состав которой входят радикалы.



"Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим", – заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".



По словам политика, избиение неугодных оппонентов применялось в фашистской Германии. "Если раньше радикалы прятались, то сегодня они открыто говорят: "Да, мы идем убивать!". И это можно увидеть в каждом обращении Нацкорпуса", – отметил он.



Депутат призвал президента Украины Владимира Зеленского "отвлечься от записывания видеороликов, собрать силовиков на совещание и навести порядок в стране".

