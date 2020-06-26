В Black Lives Matter заявили о готовности "сжечь" американскую систему

Протестующие, которые выступают против расовой дискриминации, заявили, что "сожгут систему и заменят ее". Активисты грозят сделать это, если власти США не захотят выполнять требования активистов.



Об этом в эфире Fox News заявил президент нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны") Хоук Ньюсом.



В своем комментарии относительно заявлений, в которых он оправдывал насильственные методы борьбы Ньюсом заявил, что американская система основана на насилии, начиная с войны за независимость США.



"США вмешивается и подрывает режимы, заменяет их лидеров на лидеров, которые им нравятся. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию - крайне лицемерно...Если эта страна не даст нам того, чего мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации", - сказал Хоук Ньюсом.



Он подчеркнул, что не осуждает насилие, но и не оправдывает его, а просто говорит о фактах - по его мнению, именно насильственные протесты приводят активистов к желаемым результатам. Ньюсом указал, что именно массовые восстания в 1960-х годах привели к обогащению и развитию афроамериканских сообществ.



Ведущая предложила Ньюсому оценить цитату активиста Мартина Лютера Кинга-младшего, в которой тот высказывается против как черных, так и белых расовых лозунгов и призывает объединяться в любви к богу. Представитель BLM в ответ назвал Иисуса Христа "самым известным черным радикальным революционером", который был, по его мнению, убит, как и другие "черные активисты".



Напомним, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.



Основное требование протестующих - изменить полицейскую систему в Америке и сократить финансирование полиции, а также бороться с проявлением расизма и нетерпимости по всей стране.

