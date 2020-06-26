Из сериала «Клиника» убрали три эпизода

Сервис Hulu убрал из сериала «Клиника» три эпизода, опасаясь обвинений в расизме из-за блэкфейса. Об этом пишет Independent.



Издание уточняет, что об этом попросил создатель шоу Билл Лоуренс. Он сделал это после того, как с таким предложением выступил пользователь твиттера. Он напомнил, что эпизоды с блэкфейсом уже убрали из сериала «Студия 30», и предложил сделать то же самое создателям «Клиники».



В итоге шоу лишилось трех серий: «Мои 15 секунд», «Мои прыткие шары» и «Мой ливерный паштет». В них героям накладывали грим, благодаря которому они выглядели как темнокожие.



Эпизод из серии «Мой ливерный паштет»:





