Кошатники меньше нравятся женщинам

Выбор домашнего животного, по мнению американских психологов, может напрямую сказаться на личной жизни. Как передает РИА "Новости", кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьезных отношений. Это показал эксперимент, в рамках которого примерно 1500 женщин 18-24 лет оценивали представителей сильного пола по фотографиям. И, когда в кадре появлялась кошка, это сразу снижало привлекательность мужчины. Это в особенности касалось тех случаев, когда фото оценивала женщина, любящая собак.



В целом мужчинам-собачникам проще найти пару. Французские исследователи подтверждают данный факт результатами своих экспериментов. По их словам, женщины охотнее давали номер телефона мужчинам с собакой на поводке, чем мужчинам без питомца (28,3% против 9,2%).



К слову сказать, некоторые ученые считают, что любовь к собакам вписана в гены. Было проведено исследование генетического основания понятия "собачник". Ученые Университета Уппсалы проанализировали гены 35035 пар близнецов, родившихся в 1926-1996 годах, а также факт наличия или отсутствия собаки у этих людей.



Специалистам не удалось выделить конкретные "гены собачника". Но они поняли, насколько вероятность наличия собаки была обусловлена генетическим, наследственным характером. Оказалось, для женщин этот компонент отвечал за 57% вероятности, а для мужчин - за 51%. Также генетический компонент обуславливал позитивный эффект для психического здоровья.



Ранее уже было доказано, что психически нездоровые люди, имевшие собак, лучше справлялись со своим расстройством, особенно в критических ситуациях. Впрочем, собаки показаны и здоровым людям. Помимо поддержания оптимального уровня активности (собаку нужно выгуливать), собака позволяет сформировать социальные связи с другими "собачниками".

