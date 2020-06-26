Кошатники меньше нравятся женщинам

Кошатники меньше нравятся женщинам

Выбор домашнего животного, по мнению американских психологов, может напрямую сказаться на личной жизни. Как передает РИА "Новости", кошатников женщины считают более чувствительными, но менее мужественными и потому не подходящими для серьезных отношений. Это показал эксперимент, в рамках которого примерно 1500 женщин 18-24 лет оценивали представителей сильного пола по фотографиям. И, когда в кадре появлялась кошка, это сразу снижало привлекательность мужчины. Это в особенности касалось тех случаев, когда фото оценивала женщина, любящая собак.

В целом мужчинам-собачникам проще найти пару. Французские исследователи подтверждают данный факт результатами своих экспериментов. По их словам, женщины охотнее давали номер телефона мужчинам с собакой на поводке, чем мужчинам без питомца (28,3% против 9,2%).

К слову сказать, некоторые ученые считают, что любовь к собакам вписана в гены. Было проведено исследование генетического основания понятия "собачник". Ученые Университета Уппсалы проанализировали гены 35035 пар близнецов, родившихся в 1926-1996 годах, а также факт наличия или отсутствия собаки у этих людей.

Специалистам не удалось выделить конкретные "гены собачника". Но они поняли, насколько вероятность наличия собаки была обусловлена генетическим, наследственным характером. Оказалось, для женщин этот компонент отвечал за 57% вероятности, а для мужчин - за 51%. Также генетический компонент обуславливал позитивный эффект для психического здоровья.

Ранее уже было доказано, что психически нездоровые люди, имевшие собак, лучше справлялись со своим расстройством, особенно в критических ситуациях. Впрочем, собаки показаны и здоровым людям. Помимо поддержания оптимального уровня активности (собаку нужно выгуливать), собака позволяет сформировать социальные связи с другими "собачниками".