«Унесенные ветром» вернулись в каталог HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max вернул в свой каталог фильм 1939 года «Унесенные ветром», добавив к нему два видео, в которых обсуждается его исторический контекст. Об этом пишет The Guardian.



В одном из роликов телеведущая и киновед Жаклин Стюарт называет картину «одним из самых популярных фильмов всех времен», но при этом отмечает, что то, как в ней изображены афроамериканцы, вызывало споры даже в момент выхода фильма.



«Продюсер Дэвид Селзник хорошо знал, что темнокожие зрители были глубоко обеспокоены тем, как в фильме описывается тема рабства и показано отношение к персонажам-афроамериканцам», — говорит Стюарт.



По ее словам, вместо того, чтобы чутко отнестись к этой проблеме, создатели фильма представили довоенный Юг как мир изящества и красоты, не признавая жестокости рабовладельческого строя, на которой основан этот мир.



«Фильм рассматривает этот мир через призму ностальгии, отрицая ужасы рабства, а также его наследие в виде расового неравенства», — добавила она.



Второе видео представляет собой часовую панельную дискуссию, в ходе которой обсуждается «сложное наследие «Унесенных ветром».



Сервис HBO Max убрал «Унесенных ветром» из каталога на фоне протестов Black Lives Matter, которые вновь запустили дискуссию о проблемах расизма. Сервис принял такое решение в связи с тем, что в картине демонстрируются расовые предрассудки, которые существовали в то время на территории довоенного Юга США, а сам Юг при этом романтизируется.



Это произошло после того, как сценарист картины «12 лет рабства» Джон Ридли опубликовал в Los Angeles Times колонку, в которой призвал HBO Max подумать об удалении «Унесенных ветром».



Позже сервис заявил, что вернет фильм в каталог, дополнив его предисловием о расизме. В компании отметили, что помнить о том, что эти предрассудки существовали, важно, «если мы хотим создать более справедливое, равноправное и инклюзивное будущее».





