Купівля житла це угода без хитрощів - 3 важливих правила!

Ті люди, які вже вирішили придбати собі житлову площу, мають можливість купити квартири в новобудові від забудовника у Луцьку. Купуючи квартиру в новобудові, ви можете бути впевнені в його якості, адже всі нові інженерні комунікації будуть служити набагато довше, так як виконані з сучасних, зносостійких матеріалів.

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Квартири від забудовника у Луцьку відповідають всім сучасним стандартам якості, побудовані з урахуванням багатьох факторів, які передбачають підвищений рівень комфорту життя для покупців. У нових житлових будинках є свої переваги, які неможливо ігнорувати — комфортабельні квартири та розвинена інфраструктура.

Купити квартиру в Луцьку можна в одному з комфортабельних комплексів. Таких, як житловий комплекс «Сімейна Фортеця».

Житловий комплекс «Сімейна Фортеця» знаходиться в передмісті Луцька – Струмівці. Від новобудови є зручний виїзд на трасу, відстань до центру міста займає близько 10 хвилин на авто. У трьох хвилинах пішки є зупинка автобуса, міський транспорт ходить часто і регулярно. Якщо ви цінуєте тишу і природу, тоді вам буде до душі мальовничий ліс, розташований поблизу ЖК «Сімейна Фортеця» в Струмівці.

«Сімейна Фортеця» - житловий комплекс, в ході будівництва якого застосовуються технології, що гарантують максимальну якість і високий рівень комфорту. Кімнати в квартирах мають прямокутну форму. Відсутні зайві кути та виступи. В таких кімнатах легко розставляти меблі, завжди багато світла і повітря. В такій квартирі ви зможете досягти ідеального балансу вільного простору і меблів. Купити квартиру в ЖК «Сімейна Фортеця» можна в різних плануваннях з однією, двома і трьома кімнатами. У приміщеннях встановлені енергозберігаючі вікна з шестикамерним профілем та двокамерним склопакетом.

Менше стресу, більше здоров'я і часу для сім'ї та близьких. Загалом життя в Струмівці в житловому комплексі «Сімейна Фортеця» - це справжній європейський підхід. Для тих, хто «в темі».

Багатьох цікавить ціна на 1 кімнатну квартиру? Від 22 000 доларів за квартиру зі стяжкою, штукатуркою, радіаторами, теплими підлогами і вікна з двокамерним склопакетом!

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