У Ефремова случился сердечный приступ

У российского актера, режиссера, телеведущего Михаила Ефремова в ночь на пятницу произошел сердечный приступ. Это случилось из-за нервного потрясения, которое знаменитость переживает после ДТП с гибелью человека, пишут российские СМИ.



Скорую помощь 56-летний актер вызывать отказался.



"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", - рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.



Напомним, что смертельное ДТП произошло в Москве 8 июня. Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. 57-летний водитель транспортного средства скончался в больнице.



Артисту предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.



Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.

