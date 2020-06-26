Шмыгаль не видит оснований для разговоров об отставке Авакова

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль не видит оснований для разговоров об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.



Об этом он сказал интервью НВ.



"Он эффективно управляет большим правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", - сказал Шмыгаль.



По его словам, есть определенные резонансные всплески, которые возмущают или пугают общество, но, как правило, люди не обращают внимания на ежедневную работу МВД в целом. "А это огромная армия — более 300 тыс. человек. Ими нужно управлять, их координировать. Из этой огромной армии 99% — люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей безопасности. Случаются, конечно, и те, кто использует форму, полномочия и оружие для преступного умысла. Они должны чувствовать неотвратимость наказания", - добавил глава правительства.



Шмыгаль отметил, что МВД - сложное министерство, а должность министра связана с раскрытием преступлений, моральной грязью, которая есть в обществе. "Баланс между светлой и темной стороной сложный и вызывает неоднозначное отношение. Но при этом есть профессиональное выполнение Аваковым своих обязанностей министра", - сказал он.



Премьер-министр напомнил, что Аваков занимает эту должность в составе уже нескольких правительств.



Как известно, Авакова назначили министром внутренних дел в феврале 2014 года.

