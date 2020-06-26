Германия рассматривает возможность контрсанкций против США

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США.



Вариант рассматривают на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода "Северный поток - 2", пишет Deutsche Welle .



Согласно внутренним документом Министерства экономики и энергетики ФРГ, говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по немецким и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям.



По словам немецких официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза.



Накануне президент США Дональд Трамп объяснил свое решение о выводе части американских войск из Германии в том числе продолжением строительства "Северного потока-2" и слишком тесной кооперации Берлина и Москвы в газовой сфере.



По словам американского лидера, Германия "платит миллиарды долларов, чтобы приобрести энергию в России и по трубопроводу".



"Что это такое? Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России? Они сделали соответствующий выбор", - заявил Трамп.

