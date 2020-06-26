На западе Украины произошло два землетрясения

В Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.



Об этом сообщил Главный центр специального контроля.



Как сообщается, первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, а второе, магнитудой 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.



Однако, интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, то они не несли никакой угрозы.



Отметим, сейчас в западных областях образовался сильный паводок. Людям затопило дома и целые улице. Уровень воды в реках поднялся на несколько метров.

