Суд начал рассмотрение апелляции на домашний арест Стерненко

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты относительно применения в отношении одесского активиста Сергея Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает корреспондент УНН.



Сам активист в начале заседания сообщил, что он и сторона защиты "заявляют отвод прокурору Бозовуляку на основании того, что он ввел суд в заблуждение, поскольку в суде первой инстанции он говорил, что риски существуют, поскольку нужно еще проводить досудебное расследование, но вчера он по указанию Венедиктовой дал поручение следователю завершить досудебное расследование".



Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.



Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.



Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

