Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину

Городские власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим противоэпидемическим ограничениям, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. "В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности.



Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями", - заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.



Он отметил, что если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения.



"В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - подчеркнул мэр.



Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 115 новых случаев коронавируса.

