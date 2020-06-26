Выступившая за стерилизацию нардеп жалуется на буллинг

Нардеп от Слуги народа Галина Третьякова назвала события вокруг нее после высказываний о стерилизации малообеспеченных "организованным буллингом". Об этом она написала в Facebook, в пятницу, 26 июня.



"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - написала она.



Нардеп добавила, что все имеют право на ошибку в публичных выступлениях.



"Так, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений?.. О дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своим действиями", - отметила депутат.



Третьякова также заявила, что не собирается уходить с поста главы парламентского комитета по соцполитике.



"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", - написала она.

