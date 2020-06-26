К ослаблению карантина не готовы 13 регионов Украины - Минздрав

В Украине 13 регионов не соответствуют целевым показателям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.



По данным Минздрава, не готовы к смягчению ограничения: город Киев (динамика 28,59%), Волынская область (выявление 19,78%), Донецкая область (охват тестированием 22,93), Закарпатская область (загруженность коек 59,04%, выявление 15,63%, динамика 15,28%), Киевская область (динамика 51,28%), Луганская область (охват тестированием 21,39), Львовская область (выявление 17,40%), Одесская область (динамика 94,11%), Ровенская область (выявление 21,99%, динамика 33,10%), Хмельницкая область (выявление 12,90%, динамика 32,79%) и Черновицкая область (выявление 11,17%). Кроме того, не готовы к смягчению карантина временно оккупированные АР Крым и город Севастополь - из-за отсутствия данных.

