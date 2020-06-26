Поврежденный взрывом дом на Позняках в Киеве полностью демонтируют - Кличко

Поврежденный от взрыва жилой дом на Позняках в Киеве будет полностью демонтирован. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывают специальную проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал Кличко.



Между тем, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".



По заключению института, повреждений соседних секций и дома на ул. Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.



"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность", - отметил мэр Киева.

