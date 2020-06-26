Принц Гарри и Меган Маркл нашли "работу мечты"

Принц Гарри и Меган Маркл наконец-то нашли работу. Причем весьма высокооплачиваемую. Герцоги Сассекские уже подписали контракт на сотрудничество c агентством Harry Walker Agency в Нью-Йорке, пишет The Age.



Суть работы заключается в том, что супруги на различных конференциях и форумах будут произносить приветственные речи и давать напутствия.



Выступления пары будут касаться таких вопросов, как расовая справедливость, гендерное равенство, окружающая среда и психическое здоровье.



За одно такое выступление банковский счет новоиспеченных спикеров может пополняться почти на один миллион долларов.



Harry Walker Agency работает с Бараком и Мишель Обама, Биллом и Хиллари Клинтон, Опрой Уинфри и с другими знаменитостями.



Отмечается, что Барак Обама заработал 400 тысяч долларов США за одно выступление в 2017 году, в то время как в 2014 году Клинтоны в среднем получали 250 тысяч долларов США за выступление.

