Положительно оценили год президентства Зеленского только 37% украинцев

Деятельность Президента Владимира Зеленского в течение первого года работы 37% украинцев оценили как "хорошо" или "очень хорошо"; посредственной его деятельность считают 34% граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные результатов исследования, проведенного центром Разумкова.



"В целом 37% опрошенных оценили деятельность Владимира Зеленского в течение первого года пребывания у власти "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство, 34% опрошенных - оценили деятельность Зеленского "на 3" ("не плохо и не хорошо"), а 28 % - "довольно плохо" или "очень плохо", - говорится в результатах исследования.



Также в апреле доля тех, кто придерживается мнения, что Президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто придерживается мнения, что он защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33%.



"Доля респондентов, которые считают новую власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще примерно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% - что она хуже предыдущей. Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25% опрошенных считают, что власть только "имитирует усилия", и только 9% - отмечают удачные действия власти", - говорится в результатах исследования.



Добавим, исследование проводилось с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

