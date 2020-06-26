В больнице в Харькове не хватает мест для больных COVID-19

В областной инфекционной больнице Харькова уже не хватает мест для больных коронавирусом. Об этом сообщает Суспільне в пятницу, 26 июня.



Пациентов приходится лечить в коридорах, поэтому в больнице хотят расширить реанимацию. Тем не менее, это может быть напрасным, если не будет достаточно медиков.



"У Павла Викторовича (Нартова, директора больницы - ред.) есть предложения и возможности открыть второе отделение реанимации на втором этаже, как раз над отделением действующей реанимации: там есть кислород, есть возможность переместить туда дыхательные аппараты. Но нет тех медработников, которые могут обеспечить работу интенсивной терапии в течение суток", - заявил замдиректора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.



Директор больницы рассказывает, что с 1 апреля по 24 июня из медучреждения уволились 10 медсестер и 15 санитарок.



"Из этих 25, семеро человек уволились после болезни, сказали, что плохо себя чувствуют", - добавил Нартов.



Также из больницы ушли два врача-инфекциониста и врач-бактериолог.



"Сейчас вопрос среди медицинского персонала - это медицинские сестры, у нас вакансий среднего персонала 17, младшего персонала 25", - продолжил Нартов.



Чтобы решить проблему переполненности, для больных с коронавирусом в больнице планируют открыть крыло детской инфекционной больницы.



"На сегодня мы выделили 40 коек на территории детской инфекционной больницы, где находятся пациенты, которые не требуют интенсивного ухода. Сегодня мы начинаем работы по проведению кислорода в отдельное крыло детской инфекционной больницы в случае того, если большое поступление больных, мы могли их локализовать на одной территории, и тогда взрослых будем размещать в этом крыле. Там 50 боксированных палат, это примерно будет 100 пациентов, которые смогут находиться на этой территории", - резюмировал Бондарчук.

