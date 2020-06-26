В Японии заявили о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Министр обороны Японии Таро Коно (Taro Kono) заявил, что у них есть подозрения относительно здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Sun.



Таро не уточнил, какие именно проблемы у главы КНДР, отметив, что ему «не разрешено обсуждать вопросы разведки».



При этом министр обороны рассказал, что на территории Северной Кореи замечены «странные перемещения», которые, по его мнению, могут быть связаны со стараниями Кима не заразиться коронавирусом, который все-таки существует в стране, несмотря на его отрицание. Издание Daily Mail предполагает, что лидер уже мог заразиться из-за ослабленного после диеты организма и привычки к курению.



17 июня появились очередные слухи об исчезновении северокорейского лидера Ким Чен Ына: он не появлялся на публике больше недели, писало агенство Yonhap News Agency. Последний раз он присутствовал на заседании Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи 7 июня, в то время как его сестра Ким Ё Чжон почти каждый день выступает с заявлениями, осуждающими действия Южной Кореи.

