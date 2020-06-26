Найден способ уничтожить коронавирус за несколько секунд

В Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета нашли способ убить коронавирус за пару секунд. Об этом сообщает Biospace.



Специалисты провели исследование в ходе которого стало известно, что дальнее ультрафиолетовое излучение способно полностью уничтожить патоген.



Микробиолог Энтони Гриффитс с командой ученых провел эксперимент, обрабатывая загрязненный коронавирусом материал разными дозами ультрафиолетового излучения.



Оказалось, что дозировка в 5 мДж/см2 уничтожает 99% патогенов за шесть секунд. Воздействие на вирус на протяжении 25 секунд дозой излучения в 22 мДж/см2 полностью его уничтожает.



Ученые отметили, что ультрафиолетовая лампа мощностью 13 Ватт может очистить комнату площадью 15 квадратных метров от коронавирусной инфекции.



Специалисты подчеркивают, все изучаемые вирусы гибнут при воздействии дальним ультрафиолетовым излучением, но оно также опасно для человека.

