В Индии от ударов молний погибли больше 100 человек за сутки

В Индии от ударов молний погибли больше 100 человек. India Today и The Times of India утверждают, что это число погибших за один день — 25 июня, CNN пишет, что за два дня.



Все случаи смерти произошли в штатах Уттар-Прадеш и Бихар, которые расположены рядом друг с другом на севере Индии. В штате Уттар-Прадеш погибли 24 человека, в штате Бихар — 83 человека.



К 26 июня число жертв в Бихаре выросло до 92 человек, сообщило агентство ANI News.



Как пишет The Times of India, большинство погибших от ударов молний работали в поле во время грозы. The New York Times со ссылкой на полицию Бихара сообщает, что среди погибших также были дети, гулявшие на улице.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. В обоих штатах их родственники получат компенсацию в 400 тысяч рупий (5300 долларов), передает ANI News.



В 2017 году в Индии от ударов молний погибли 2885 человек, в 2018 году — 2357 человек. Для сравнения, в США в 2019 году жертвами молний стали 20 человек (статистики по Индии за 2019 год еще нет).



От ударов молний часто гибнут индийские фермеры, которые подготавливают поля к сезону дождей. Он начинается в июне и приносит с собой грозы. В этом году сезон дождей в Индии наступил немного раньше, чем обычно.