«Потомственный ударовец» Кондратенко оставил без квартир военных разведчиков

Главное управление разведки Министерства обороны Украины недополучило 15% квартир для своих сотрудников в жилом комплексе, который возводила в Киеве по адресу Трутенко 3 строительная компания «УМК». Об этом говорится в статье-расследовании проекта свободных журналистов.

По информации расследователей, ГУР МО Украины выполнило свои договорные обязательства и передало земельный участок под застройку, но, в результате, только в домах № 1 и № 2 недополучило 15 % квартир. Масштаб проблемы становится очевиден, если принять во внимание, что жилой комплекс «4 сезона» является одним из самых больших в Киеве. Речь идет уже более чем о 10500 м2 жилья.

На сегодняшний день, в этом ЖК возведено еще несколько домов. С высокой долей вероятности и в этих домах военнослужащие ГУР МО Украины недополучат жилье, на которое имеют право, отмечается в статье.

Согласно имеющимся данным, хозяином и директором строительной компании ООО «УМК» является «потомственный ударовец» Владимир Кондратенко (ранее, к партии Кличко примкнул его отец – Виктор Кондратенко).

Профессиональный автогонщик Владимир Кондратенко на заре своей карьеры, вместе с будущим премьер-министром («соросенком») Гончаруком, работал в Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, говорится в статье.