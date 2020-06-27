Суд взыскал с Серебренникова 129 млн руб. по приговору

Мещанский суд Москвы взыскал с режиссера Кирилла Серебренникова и фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского и Юрия Итина 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении вреда, передал корреспондент "Интерфакса".



"Исковое заявление о возмещении вреда министерства культуры РФ удовлетворить. Взыскать с Серебренникова, Итина, Малобродского 128 млн 974 тыс. 690 рублей", - говорится в приговоре.



Иск к бывшей сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.



Ранее Мещанский суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".



"Признать Серебренникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение трех лет", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделевой.



Еще двое фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский и Юрий Итин получили два и три года условно со штрафами в 300 и 200 тыс. рублей соответственно.



Итину и Малобродскому суд также запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры на три и два года соответственно.

