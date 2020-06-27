Нацбанк в четыре раза увеличил скупку валюты

Национальный банк Украины купил на межбанковском рынке $424,5 млн в течение недели 22-26 июня 2020 года. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил НБУ. Нацбанк не продавал валюту из своих резервов на межбанке за отчетный период. Чистая покупка выросла до $424,5 млн по сравнению с $110 млн неделей ранее.



С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $3 715,1 млн и продал на $2 793,1 млн. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $922 млн.



Как сообщалось, Национальный банк Украины в течение рабочей недели 15-19 июня купил на межбанковском рынке валюты на $110 млн, что почти в три раза превышает объемы предыдущей недели ($40 млн).

