В Киеве подтверждено 142 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки

В Киеве за прошедшие сутки еще у 142 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Друзья! Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 142 человека. На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.



Так, среди заболевших: 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет и 6 девочек от 9 до 16 лет. Также заболели 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет и 4 мальчиков - от 2 до 15 лет.



Кроме того, заболели коронавиусом в том числе и четверо медиков.



"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр.



Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20, в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.



Как сообщалось, в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.

