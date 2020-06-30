Вышел трейлер фильма-катастрофы "Гренландия"

В сети появился новый трейлер апокалиптического фильма Гренландия. Ролик появился на официальном YouTube-канале STX Entertainment.



Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Морена Баккарин. Режиссером картины выступил Рик Роман, а одним из продюсеров - Бэзил Иваник, работавший над лентами Джон Уик.



В центре апокалиптического фильма оказывается семья Гаррити в исполнении Батлера и Баккарин. На Землю летит комета из-за чего начинается массовая паника. Герои пытаются добраться до убежища, но сталкиваются с препятствиями.





