На большей части Украины сухо и жарко

В ближайшие сутки на большей части Украины сухо и жарко, лишь на западные, днем также на северные и Винницкую области переместится влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В западных, днем также в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 15-20°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-18°, днем около 30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 июня самая высокая температура днем была 33,5° в 1961г., самая низкая ночью 6,8° в 1887г.



В понедельник, 29 июня, на Левобережье кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, на юге до 34°.



В Киеве 29 июня Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.



27 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре в пределах Киева 25°.

