Число жертв COVID-19 в мире превысило полмиллиона

Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло почти 504 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.info. Отмечается, что за сутки прирост летальных случаев в мире составил почти три тысячи жертв.



На первом месте по числу смертей, согласно данным сайта, остаются США: 128,3 тыс. На втором месте - Бразилия (57 тыс.), на третьем - Великобритания (43,6 тыс.). Следом идут Италия (34,7 тыс.), Франция (29,7 тыс.), Испания (28,3 тыс.) и Мексика (26,3 тыс.).



В Украине зафиксировано почти 43 тысячи заболевших коронавирусом. От инфекци скончались более 1,1 тысячи человек.



Также,сообщается, что излечились от коронавируса более пяти миллионов человек.



Напомним, КНР 31 декабря 2019 года проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

