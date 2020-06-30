В Украине кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью в западной части дожди, местами грозы, на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье значительные дожди, днем в северных, центральных и южных областях кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков .



Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в южных и восточных областях 30-34°.



В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 18-20°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июня самая высокая температура днем была 34,1° в 1898г., самая низкая ночью 7,6° в 1894г.



В среду, 1 июля , на Левобережье кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 14-19°, днём 25-30°; на юге ночью 18-23°, днём 29-34°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.



29 июня в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-28°; в Днепре в пределах Киева 25°.

