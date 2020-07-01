Netflix покажет 17 фильмов, снятых знаменитыми режиссерами на карантине

Стриминговый сервис Netflix 30 июня опубликует серию из 17 короткометражек, которые во время карантина сняли знаменитые режиссеры и актеры.



Коллекция получила название Homemade. Картины снимались по всему миру, сообщается на YouTube-канале сервиса.



«Заточенные дома в результате вспышки Covid-19, кинематографисты создали личные, трогательные истории, которые запечатлели наш общий опыт жизни на карантине», — рассказали в Netflix.



В компании проект назвали «торжеством мастерства кинопроизводства и силы творчества перед лицом глобальной пандемии».



Как сообщает Variety, проект разработали режиссер Пабло Ларраин и его брат Хуан де Диос Ларраин.



Пабло Ларраин отметил, что проект был создан, чтобы рассказать, как люди из разных стран и культур переживают это странное время.



По его словам, для создания короткометражек участникам проекта можно было использовать то оборудование, которое было у них дома.



В проект вошли короткометражные картины Ладжа Ли, Паоло Соррентино, Рэйчел Моррисон, Пабло Ларраина, Рунгано Ниони, Наталии Беристайн, Себастьяна Шиппера, Наоми Кавасе, Дэвида Маккензи, Мэгги Джилленхол, Кристен Стюарт, Джонни Ма, Надин Лабаки и Халеда Музаннара, Антони Кампоса, Гуриндер Чадхи, Себастьяна Лелио и Аны Лили Амирпур.





