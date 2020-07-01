Netflix покажет 17 фильмов, снятых знаменитыми режиссерами на карантине

Netflix покажет 17 фильмов, снятых знаменитыми режиссерами на карантине

Стриминговый сервис Netflix 30 июня опубликует серию из 17 короткометражек, которые во время карантина сняли знаменитые режиссеры и актеры.

Коллекция получила название Homemade. Картины снимались по всему миру, сообщается на YouTube-канале сервиса.

«Заточенные дома в результате вспышки Covid-19, кинематографисты создали личные, трогательные истории, которые запечатлели наш общий опыт жизни на карантине», — рассказали в Netflix.

В компании проект назвали «торжеством мастерства кинопроизводства и силы творчества перед лицом глобальной пандемии».

Как сообщает Variety, проект разработали режиссер Пабло Ларраин и его брат Хуан де Диос Ларраин.

Пабло Ларраин отметил, что проект был создан, чтобы рассказать, как люди из разных стран и культур переживают это странное время.

По его словам, для создания короткометражек участникам проекта можно было использовать то оборудование, которое было у них дома.

В проект вошли короткометражные картины Ладжа Ли, Паоло Соррентино, Рэйчел Моррисон, Пабло Ларраина, Рунгано Ниони, Наталии Беристайн, Себастьяна Шиппера, Наоми Кавасе, Дэвида Маккензи, Мэгги Джилленхол, Кристен Стюарт, Джонни Ма, Надин Лабаки и Халеда Музаннара, Антони Кампоса, Гуриндер Чадхи, Себастьяна Лелио и Аны Лили Амирпур.