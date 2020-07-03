Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Актриса Марго Робби сыграет главную роль в перезапуске «Пиратов Карибского моря» с женскими персонажами в центре повествования, сообщает The Hollywood Reporter.



Подробности сюжета пока не раскрываются. Издание отмечает, что перезапуск не будет «побочным продуктом» известной франшизы с Джеком Воробьем, которого играл Джонни Депп, а станет «полностью оригинальной историей».



Сценарий к новой версии «Пиратов» напишет Кристина Ходсон, которая ранее работала с Марго Робби над картиной «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с женщинами в главных ролях. Ходсон также известна как сценарист фильма «Бамблби» и сериалов «Флэш» и «Бэтгерл».



Отмечается, что этот проект не имеет отношения к другому продолжению «Пиратов Карибского моря», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.



В последний раз в 2017 году вышла пятая часть «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Фильм показал худшие сборы в серии: $794 миллиона при бюджете в $230 миллионов.





