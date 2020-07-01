Дым марихуаны содержит токсичные частицы

Сотрудники Университета Альберты исследовали потенциально опасные частицы в дыме марихуаны, передает Medical Express. В общей сложности ученым удалось описать 536 соединений, и из них 110 однозначно обладали токсичными свойствами (производили канцерогенный, мутагенный или тератогенный эффект). Все они могли препятствовать нормальному внутриутробному развитию.



В своей работе частицы из марихуаны ученые сравнивали с частицами из табачного дыма (они хорошо изучены). Оказалось, в табачном дыме было больше токсичных частиц. Но зато частицы из дыма марихуаны были примерно на 29% больше. В целом, исследователи обнаружили в 3,4 раза больше массы твердых частиц в одном косяке с марихуаной, чем в одной сигарете. Размер частиц определяет то, куда они попадают и где оседают в дыхательной системе.



Кстати, марихуана опасна не только для легких. Исследование Медицинского центра Эйнштейна показало: взрослые люди, которые употребляют марихуану, имеют повышенный риск инсульта и сердечной недостаточности. Вероятность инсульта увеличивается на 26%, сердечной недостаточности - на 10%. Ученые не могут сказать, после какой дозировки появляются отклонения.



Также они не знают, почему марихуана негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Есть теория, что у мышечных клеток страдают рецепторы и орган теряет способность эффективно сокращаться. Итог - сердечная недостаточность. Также марихуана, вероятно, увеличивает риск образования тромбов (прямая угроза инсульта).

