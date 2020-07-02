Кот Матроскин потерял свои полоски и стал белым

В новой серии «Простоквашино» под названием «Банный день» кот Матроскин лишился своих легендарных полосок, случайно воспользовавшись окрашивающим шампунем.



«Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял», — заявил Матроскин, решив, что ему категорически не нравится быть белым. Чтобы вернуть себя, кот попробовал воспользоваться обычными красками, но ничего толкового из этого не вышло. Пес Шарик предлагал Матроскину рассказать о своем опыте подписчикам в соцсетях, но это лишь усилило его печаль. Кроме того, кота перестали узнавать его любимая корова Мурка и почтальон Печкин.



Полностью шестиминутную серию выложил «Союзмультфильм» на своем YouTube-канале.



Новые серии «Простоквашино» выходят с апреля 2018 года. Кота Матроскина теперь озвучивает сын Олега Табакова Антон. В оригинальной версии полосатого героя озвучивал Олег Табаков.





