В продуктах питания обнаружили опасную пищевую добавку

Университет Массачусетса считает, что из-за пищевой добавки E171 (диоксид титана) может меняться состав кишечной микрофлоры. Итог - хроническое воспаление кишечника. Эта добавка используется в качестве пигмента белого цвета. Ее часто добавляют в десерты, леденцы, напитки, жевательную резинку. К примеру, Франция запретила применение этой добавки, но она продолжает использоваться во многих других странах.



Частицы диоксида титана наноразмеров (из них E171 состоит минимум на треть) вызывают особые опасения ученых. Частицы накапливаются в тканях тела, влияя на протекание различных процессов. Были проведены тесты с грызунами, некоторые из которых потребляли с пищей добавку E171 или отдельные наночастицы.



При этом часть животных сидела на диете с высоким содержанием жиров и имела проблемы с весом. Другие животные питались продуктами с низким уровнем жиров и не страдали от ожирения. Оказалось, у всех животных из-за добавления E171 или наночастиц диоксида титана менялась микрофлора. Вредных бактерий становилось больше, развивалось воспаление в кишечнике и печень переставала нормально работать. В особенности остро изменения протекали у животных с ожирением.

