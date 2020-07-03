Онкологи смогли вызвать у опухоли "инфаркт"

По данным Китайской академии наук, группе исследователей удалось создать биоразлагаемые наночастицы, нацеленные на опухоли. Эти частицы обещают подарить эффективную терапию против разных видов рака, пишет Xinhua. Данная терапия совмещает в себе химиотерапию и терапию, нацеленную на сосуды, питающие опухоль.



Долгое время исследователям было сложно найти безопасную и эффективную терапию для инициирования сосудистого тромбоза в опухолях. Препараты, которые вызывают тромбоз в сосудистой сети опухоли, не приводили к избавлению от рака на длительный срок. Китайские ученые разработали наночастицы, способные прицельно направлять тромбин (сворачивающий кровь элемент) к стенкам опухолевых сосудов и к строме опухоли (соединительно-тканные клеточные элементы, сосуды, нервы, экстрацеллюлярный матрикс). Это вызывает закупорку сосуда, голодание опухоли и ее смерть.



Результаты исследования показали, что совместное введение цитотоксического элемента и протеазы для провоцирования сосудистого инфаркта в опухолях вместе с биоразлагаемыми наночастицами прицельного воздействия является многообещающей стратегией. Она позволит усовершенствовать терапию рака на основе коагуляции.

