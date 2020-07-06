Особые стельки снижают риск развития диабетической стопы

Ученые из Университета Стаффордшира создали уникальные стельки для людей с диабетом. По их словам, новые стельки, напечатанные на трехмерном принтере, могут значительно улучшить состояние ног у диабетиков. Известно, отмечает Medical Express, при диабете повышается риск появления хронических язв. Иногда это приводит в конечном счете к ампутации.



Выбор правильной степени амортизации и жесткости обуви позволяет значительно снизить давление на ступни, что грозит появлением изъязвлений и другими осложнениями. Ученые собрали группу из 15 добровольцев, имевших диабетическую стопу. Под этим термином понимают собирательное явление, являющееся следствием патологического изменения стопы, периферических нервов, сосудов, кожи и мягких тканей, костей и суставов. Все это ведет к повышенной травматизации, инфицированию тканей, гнойно-некротическим процессам.



Специалисты попросили добровольцев ходить в обуви с напечатанными на трехмерном принтере стельками, которые меняли жесткость обуви от очень мягкой до очень жесткой. Было установлено, что оптимальная жесткость напрямую связана с Индексом массы тела пациента. Чем выше Индекс, тем более жесткой должна быть обувь. А трехмерная печать позволяет создавать индивидуально подходящие стельки.

