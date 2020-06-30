Большинство украинцев хотят видеть меню в ресторанах на украинском и на русском

Большинство опрошенных украинцев считают, что меню в общепитах должно быть представлено на украинском и русском языках. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в понедельник, 29 июня.

Так, респондентам задали вопрос, на каком языке - украинском и/или русском – должно быть меню (описание блюд) в столовых, закусочных, кафе и ресторанах (кроме таких языков, как английский и другие).



Чаще всего опрошенные выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%), на втором месте альтернатива "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает" (27%), на третьем "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%).



Таким образом, большинство опрошенных (67%) считают, что меню должно быть на украинском и русском языках на всей территории страны либо в отдельных (русскоязычных) регионах.



Опрос проводился с 20 по 23 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера.



В нем приняли участие 2 000 респондентов старше 18 лет со всей территории Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

