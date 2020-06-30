Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине.



Отмечается, что решение продлить санкции приняли после "последней оценки выполнения минских соглашений".



"Поскольку полная реализация (соглашений. — Прим. ред.) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России", — говорится в заявлении ЕС.



Евросоюз ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму.



После референдума на полуострове ЕС расширил санкционный список.



В июле 2014 года там перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к ограничениям против целых секторов экономики.



Под санкциями ЕС сейчас находятся 175 лиц и 44 организации.

