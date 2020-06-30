51% украинцев считают справедливым расследование дел против Порошенко

51% украинцев считает, что расследование уголовных производство против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко – это наказание за нарушение им закона и борьба за справедливость, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 23 июня.



Как отмечается в пресс-релизе, участникам исследования задали вопрос о том, является ли расследование уголовных дел против Петра Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость или политическим преследованием Порошенко нынешней властью.



51% выбрали первый вариант ответа, 30% - второй вариант (политическое преследование). 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.



Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

