Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ

Большая часть украинцев (61%) в июне заявили, что не поддерживают сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ), а количество сторонников получения новых кредитов, по сравнению с апрелем, упало на 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в понедельник, 29 июня.

Так, участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.



В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).



61% респондентов в июне сказал, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.



По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).



Украинцы выступают против сотрудничества с МВФ, опрос КМИС



Исследование проводилось с 20 по 23 июня 2020 года путем телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). В опросе участвовало взрослое население из всех регионов Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

