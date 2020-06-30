Экс-премьера Франции Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа признаны виновными по делу о поддельном трудоустройстве жены и растрате государственных средств, сообщило в понедельник издание "Монд".



По данным издания, парижский суд приговорил экс-премьера к пяти годам тюрьмы, три из которых - условно. Более того, ему запрещено вновь выдвигать свою кандидатуру на выборные должности в течение 10 лет.



Его супруге Пенелопе предъявлено обвинение в соучастии в растрате. Она приговорена к трем годам условно.



Обоих также оштрафовали на 375 тыс. евро.



Отмечается, что адвокат пары немедленно подал апелляцию. До ее рассмотрения экс-премьер остается на свободе.



Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20 тыс. евро.



Скандал "Пенелопагейт" - французская пресса окрестила этот скандал именем супруги экс-премьера - разразился в январе 2017 года, когда сатирическое издание "Канар аншене" опубликовало информацию о том, что супруга Фийона долгие годы получала зарплату в парламенте как помощник своего мужа-депутата, но в реальности там никогда не работала. Согласно данным телерадиокорпорации BBC, Фийон заплатил своей супруге 831,4 тыс. евро.



Суд постановил, что "оплата была непропорциональна выполненной работе", а также, что "миссис Фийон была нанята на бесполезную должность".



Скандал возник в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом правых в президенты. Дело было возбуждено перед первым туром президентских выборов.



Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра страны в 2007-2012 годах при тогдашнем президенте Николя Саркози.

