Шкарлет имеет испытательный срок в три месяца - Премьер

Сергей Шкарлет имеет три месяца на то, чтобы проявить себя в должности исполняющего обязанности министра образования. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина, передает УНН.



"Выполнение обязанностей министра образования и науки - шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм", - сказал Премьер.



По его словам, Шкарлета во время встречи с Президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов на должность министра образования и науки. Ему давали соответствующую характеристику, и Премьер имел с ним несколько встреч.



"Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что правительство принимает кадровые решения в отношении людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени.



"Есть вопрос порядочности и профессионализма, которые также для нас важны, как и отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. Эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды. Если министр или и.о. министра не будет отвечать должности, то можно и не ждать три месяца", - добавил глава правительства.

