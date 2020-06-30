Третьякова заявила, что термин "некачественные дети" - не ее

Нардеп от фракции Слуга народа, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что не является автором термина "качество детей" и пожаловалась на проплаченную информационную кампанию против нее. Об этом она сказала во вторник, 30 июня, выступая в Раде, передает ЛБ.ua.



"Против меня ведется системная и проплаченная кампания. У меня есть враги... Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости... Грязная кампания свидетельствует об одном - наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей... Вот почему они испугались и вызвали этот скандал", - заявила Третьякова.



Она подчеркнула, что информационная кампания против нее также вызвана геополитическим фактором.



"Недавно я как представитель Украины вошла в гуманитарную группу трехсторонней контактной группы в Минске... Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и недвузначная проукраинская позиция... Информационная кампания, которую развернули против меня, является аморальной и абсурдной. Термин - "качество детей" - не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... Термин не мой, а использовался Гери Беккером - нобелевским лауреатом", - сказала Третькова.



Напомним, что Галина Третьякова во время выступления на вебинаре рассуждала о социальных выплатах, стерилизации женщин без высшего образования в Сингапуре и "некачественных детях". В частности, нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода, по ее мнению, должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться.

