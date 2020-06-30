Мировому туризму предрекли "вечные" изменения

Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до пандемии коронавируса. Об этом заявил главный исполнительный директор сервиса по бронированию жилья Airbnb Брайан Чески, сообщает Axios. По мнению Чески, туризм никогда не будет таким, как до COVID-19. Этому способствует изменение в отношении людей к путешествиям.



Специалист считает, что туристы будут предпочитать отдых ближе к дому, отдавая предпочтение национальным паркам.



Также Чески считает, что множество людей пересмотрят необходимость полетов для отдыха и рабочих поездок. Конференции и встречи перейдут в онлайн, а путешественники откажутся от "лишней" необходимости садиться в самолет.

