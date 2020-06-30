Доступ к вакцинам от коронавируса должен быть всеобщим - глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединить усилия для обеспечения всеобщего доступа к коронавирусным вакцинам, тестам и методам лечения.



"Думать, что вы можете победить этот вирус, прививая только своих граждан, пренебрегая другими, просто неправильно, - сказала она. - Мы живем в очень связанном мире. Ни одна страна не сможет вернуться к нормальной жизни, пока другие еще борются с вирусом. Итак, во-первых, нам нужна вакцина. Затем нам нужно сделать эту вакцину доступной".



Урсула фон дер Ляйен выступила в субботу на виртуальном саммите по сбору средств на разработку вакцины и способов лечения COVID-19, объявив о дополнительном взносе Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 4,9 млрд евро.



Всего в ходе кампании под названием "Глобальная цель: объединиться ради нашего будущего" с 4 мая привлечено 15,9 млрд евро. Доля взносов государств ЕС, Еврокомиссии и ЕИБ составила 11,9 млрд евро.



"Мы покончим с этой пандемией только тогда, когда она закончится повсюду, - подчеркнула фон дер Ляйен. - Это значит, что каждый человек в мире получит доступ к тестам, лечению и вакцинам, независимо от того, где он живет, откуда происходит или как выглядит. Для этого нам необходимо инвестировать в производство вакцин беспрецедентно быстро и бесрецедентно много".



"Задача такого масштаба может быть решена, только если мир объединится, - продолжала она. - Нужно, чтобы наши лучшие ученые работали вместе. Нам нужно, чтобы международные организации здравоохранения объединили усилия. И нам нужно, чтобы правительства, бизнесмены и благотворители приняли участие и обеспечили финансирование".



Глава ЕК сказала, что они пытается убедить страны с высоким уровнем дохода делать вакцины не только для себя, но и для стран с низким и средним уровнем дохода. Именно этим занимается созданная по инициативе фон дер Ляйен кампания "Глобальная цель - объединяйтесь ради нашего будущего".



По ее словам, в ходе этой кампании создана сеть государств, международных организаций здравоохранения, благотворителей и бизнеса, а также система для координации их усилий, начат сбор средств для глобального ответа.



В качестве ориентира глобальной солидарности на саммите были приняты обязательства произвести более 250 млн доз вакцин для стран со средним и низким уровнем дохода.

